Банковская карта Мегафон: ищем применение

Обновлено 15.12.2020.

Появление любой новой карты всегда вызывает интерес. Ведь перед эмитентом карточки всегда стоит задача привлечения клиентов, т.е. занятие определенной ниши. Нужно предложить что-то выгодное и уникальное, иначе никто просто не будет пользоваться свежевыпущенным продуктом.

И «Мегафон» действительно предложил нечто особенное, а именно банковскую карточку, имеющую общий счёт с балансом мобильного телефона:

Платёжная карта «Билайн» и карточка «МТС-деньги» к балансам одноименных мобильных операторов связи имеют весьма отдалённое отношение. У «Билайна» кэшбэк от операций начисляется баллами, которыми можно пополнить баланс телефона «Билайн», а на мобильный телефон «МТС» зачисляется кэшбэк от покупок при подключении опции «Мобильная».

Вернёмся к продукту. Вот как выглядит реклама банковской карты «Мегафон» на сайте:

Нам обещают 8% годовых на остаток по счёту, кэшбэк до 10%, бесплатное обслуживание и моментальное получение.

Зайти в «Мегафон-Банк» можно по ссылке bank.megafon.ru.

Рассмотрим более подробно условия предоставления продукта, попробуем выявить главные достоинства и недостатки карты.

Банковская карта Мегафон. Особенности

1 Что из себя представляет банковская карта «Мегафона».

На сайте «Мегафона» в «часто задаваемых вопросах» следующее определение: карта «Мегафона» – это банковская карта с полным функционалом, счёт которой – это счёт мобильного телефона. Т.е. при совершении покупок по карте «Мегафона», деньги будут списываться с баланса телефона. А пополнив баланс телефона, средствами можно будет воспользоваться при оплате по карте:

Однако данная формулировка не совсем корректная, упущена довольно значимая деталь. Карта «Мегафон» – это предоплаченная карта, у неё нет отдельного банковского счёта:

Эмитентом карты является ООО «банк Раунд».

Для осуществления платежа с помощью карты мобильный оператор «Мегафон» увеличивает сумму электронных средств платежа в Банке за счёт средств на лицевом счёте, являющихся авансом за услуги связи Оператора. Данная услуга называется «Мобильные платежи»:

Т.е., по сути, в момент совершения операции средства на карте «Мегафон» превращаются в электронные денежные средства (ЭДС), которые Вы предоставляете банку «Раунд» для совершения платежей. ЭДС не застрахованы Агентством по Страхованию Вкладов:

В общем, как заверили на горячей линии, если отзовут лицензию у банка «Раунд» деньги на балансе телефона мобильного оператора «Мегафон» не сгорят. Сгорят только средства, которые были авторизованы для совершения платежей с помощью карты, но не успели уйти из банка (т.е. был увеличен остаток ЭДС за счёт баланса телефона, а фактически банк совершить платёж не успел или не смог).

ООО «банк Раунд» – небольшая кредитная организация, 290-е место по России по размерам активов нетто, контролируется представителями основного акционера холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова.

2 Условия получения.

Первыми обладателями карты стали наши саблистки-чемпионы Олимпийских игр в Рио:

И уже с 23.08.2016 карту «Мегафон» может получить любой абонент «Мегафон» в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Твери, Калининграде, Мурманске, Архангельске и Вологде.

Для получения карты мгновенной выдачи достаточно быть абонентом «Мегафона» и предоставить паспорт.

Карта выдаётся неактивированной. Для активации и получения PIN-кода нужно позвонить на номер 5555. После получения ПИН-кода по карте можно сразу же совершать покупки (проверено лично).

Жители других регионов смогут оформить данную карточку с октября.

UPD: 06.05.2018

По состоянию на 06.05.18 карточку «Мегафон» можно получить по всей России.

3 Стоимость выпуска и обслуживания.

UPD: 27.04.2019

C 26.04.2019 банковская карта «Мегафон» выдается бесплатно. При оформлении нужно будет выбрать один из трех тарифов обслуживания: «Лайт», «Стандарт» или «Максимум».

Все они платные, но есть условия невзимания платы за обслуживание. Плата списывается первого числа месяца по итогам анализа оборота за предыдущий. В месяц подключения плата списывается в сумме пропорциональной количеству дней до окончания месяца (кроме тарифа «Лайт» при первичном подключении).

На всех тарифах начисляются бонусные мегабайты за покупки (10МБ за каждые 100 руб. покупки), а также процент на ежедневный остаток от 500 до 200 000 руб. при условии трат от 3000 руб./мес.:

UPD: 31.07.2020

С 01.08.2020 к списку исключений, которые не учитываются в обороте для выплаты ПНО и начисления бонусных мегабайт, добавился МСС 4900.

● Тариф «Лайт» стоит 49 руб./мес. При первичном подключении плата не взимается первые два календарных месяца (с учетом неполного месяца подключения). Далее он бесплатен при обороте трат от 3000 руб./мес. На ежедневный остаток начисляется 6% годовых;

● Тариф «Стандарт» стоит 149 руб./мес., плата не взимается при обороте трат по карте от 10 000 руб./мес. (кроме списка исключений). На ежедневный остаток начисляется 8% годовых. За все покупки положен кэшбэк 1%.

● Тариф «Максимум» стоит 199 руб./мес., плата не взимается при обороте трат по карте от 30 000 руб./мес. (кроме списка исключений). На ежедневный остаток начисляется 10% годовых. За все покупки положен кэшбэк 1,5%.

Тариф по карте «Мегафон» при необходимости можно менять 1 раз в месяц:

Помимо пластиковых карт, можно выпустить виртуальную карту «Мегафон», у нее будут действовать такие же тарифы как и на пластиковой карте. С помощью этой карты можно совершать покупки в обычных магазинах с помощью технологий Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«Мегафон Банк» проводит различные акции по популяризации такого способа оплаты:

С виртуальной карты также можно снимать наличные в банкомате:

Тем, кто оформил карту «Мегафон» до 26.03.2019, не обязательно переходить на новые тарифы, до конца срока действия карты можно остаться на старом (без требований к обороту для бесплатного обслуживания).

При перевыпуске карты по любой причине, кроме неисправности, уже придется выбирать тариф обслуживания карты, на старом остаться не получится.

4 Процент на остаток.

В условиях программы лояльности «Мегафона» указано, что 8% начисляется ежедневно на остаток больше 500 рублей (если на счёте меньше 500 рублей, то процент в этот день не начисляется):

Обратите внимание, что 500 рублей всегда вычитается из суммы, на которую начисляется процент (бонус).

Бонус начисляется на сумму меньше 200 000 рублей:

Для получения бонусов нужно совершить хотя бы одну покупку с помощью карты в месяц:

UPD: 27.04.2019

С 26.04.2019 действуют новые тарифы: при совершении покупок от 3000 руб./мес. на тарифе «Лайт» начисляется 6% годовых, на тарифе «Стандарт» – 8% годовых, на тарифе «Максимум» – 10% годовых

У тех, кто получил карту до 26.04.2019 и не перешел на новые тарифы, условия начисления процента на остаток сохраняются, 8% годовых на остаток от 500 до 200 000 руб. при совершении хотя бы одной покупки за месяц:

UPD: 15.12.2020

Прежде чем принимать решение о размещении на карте «Мегафон» серьезных денежных средств, стоит, как минимум, ознакомиться с отзывом ниже, где у клиента украли 80 000 руб. Мошенники выпустили на его паспортные данные новую симку и виртуальную карту, и сняли деньги с их помощью.

Если заказать Tinkoff Black по специальной ссылке и потратить в первый месяц от 5000 руб., то банк подарит 1000 руб. Все подробности в статье. Храни Деньги! рекомендует:



5 Кэшбэк 1-1,5% на все.

UPD: 27.04.2018

На тарифе «Стандарт» за все покупки (кроме списка исключений 4812, 4813, 4814, 4829, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9311) положен кэшбэк 1% на все, на тарифе «Максимум» — 1,5%:

UPD: 03.06.2020

К списку исключений для кэшбэка по карте «Мегафон» c 05.06.2020 добавился МСС 4900 (коммунальные услуги). В обороте для бесплатности, процента на остаток и бескомиссионного снятия 10 000 руб./мес. такие операции по-прежнему учитываются.

Сейчас кэшбэк за коммуналку можно получить по кредиткам «Восточного» (5%), по «Универсальной карте» от «АТБ» (10%), по карте «Комфорт» от «УБРиРА» (5%), в «Райфе» по карте «ВСЁ СРАЗУ» (2-5%, в зависимости от сертификата), по кредитке «УБРиРа» «Хочу больше» (до 3%, в зависимости от оборота), по «Альфа-Карте» (1,5-2%), по карте «Яндекс.Плюс» от «Альфы» (1%), по картам «Фора-Банка» (1-1,2%), по «Карте Хозяина» от «РСХБ» (1%), по карте «МТС Weekend» (1%), по картам «МКБ» (1%).

Здесь есть невыгодное для клиента округление. Для расчета кэшбэка сумма покупки округляется до величины кратной 100 руб. в меньшую сторону. Т.е. за покупку в 990 руб. на тарифе «Стандарт» будет кэшбэк 900*0,01=9 руб., на тарифе «Максимум» 900*0,015=13,5 руб.

Для тарифа «Стандарт» месячный лимит кэшбэка на все 1000 руб., для тарифа «Максимум» — 3000 руб.

Помимо этих лимитов есть еще общий лимит вознаграждения в 5000 руб./мес. (он актуален при подключении дополнительных опций с кэшбэком в 5%, об этом чуть ниже):

UPD: 31.07.2020

С 01.08.2020 минимальная сумма кэшбэка, которая может быть выплачена, составит 100 руб. Если с учетом округлений при начислении его накопится меньше, то он просто сгорит:

Для некоторых регионов базовый кэшбэк по карте «Мегафон» больше не предусмотрен, речь идет о телефонных номерах, зарегистрированных в Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тульской областях. У них остается только процент на остаток, бонусные мегабайты и акционные вознаграждения у партнеров.

6 Опции для повышенного кэшбэка.

UPD: 02.10.2019

Акция по карте «Мегафон» с 5% кэшбэка в выбранных категориях завершилась 1 октября. Вознаграждение за покупки, совершенные в сентябре, будет начислено 28 октября.

Взамен «Мегафон» пока ничего не придумал, так что сейчас по карте предусмотрен только кэшбэк в 1 и 1,5% на все покупки на тарифах «Стандарт» и «Максимум» соответственно. Еще в разделе «Акции» в личном кабинете или мобильном приложении есть предложения по кэшбэку в отдельных торговых точках. Эти предложения индивидуальные, например, у кого-то в октябре предусмотрены 7% кэшбэка в «Ленте»:

У меня из более-менее приличного есть 15% кэшбэка на первую покупку в «Кари», 5% кэшбэка на АЗС EKA и Shell, 3% в аптеках «Столички», 5% в «Горздраве», 10% в «Леонардо» и т.д.

7 Лимит на операции.

В тарифах по карте Standard и Gold указан лимит на операции по карте – 100 000 рублей в день, 600 000 рублей в месяц.

UPD: 05.10.2018

У виртуальной карты лимиты на операции несколько ниже по сравнению с пластиковой картой:

UPD: 28.11.2020

8 С карты «Мегафон» можно снимать 10 000 руб./мес. в любых банкоматах без комиссии после совершения покупок на сумму от 3000 руб./мес. Если снимать наличные без трат в 3000 руб., то комиссия составит от 4% для сумм до 10 000 руб. и далее 5-6%, в зависимости от общей суммы снятия:

В качестве покупок не засчитываются операции со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4829, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 5960, 7399, 7995, 9754, 9311.

Помимо этого, с карты можно стянуть денежные средства через сторонние сервисы (МСС должен быть 6538), комиссия за подобную операцию составит 3% (до 01.12.2020 было 1,99%). За пополнение электронных кошельков установлена заградительная комиссия в 10% (MCC: 4829, 6050, 6051, 6539, 6540), за МСС 6012R – 2%.

Дневной лимит на стягивание с карты «Мегафон» составляет 100 000 руб., месячный — 300 000 руб.:

9 На карту можно установить отдельные лимиты на операции (снятие наличности, покупки в день/месяц и т.д.):

10 Держатели банковской карты «Мегафон» дают согласие на получение спама.

11 По условиям оферты клиент соглашается на передачу всех данных об операциях каким-то иным лицам:

12 Условия и тарифы могут поменяться в любой момент.

13 Банк может отказать в операции, сославшись на 115-ФЗ.

UPD: 17.01.2018

14 При покупках в иностранной валюте по карте «Мегафон» используется выгодный курс конвертации МПС MasterCard на день фактического проведения операции по счету:

UPD: 06.05.2018

С 1 мая 2018 карта «Мегафон» утратила свою привлекательность для заграничных покупок, теперь к выгодному курсу MasterCard на момент авторизации плюсуется ещё 3% комиссии:

UPD: 28.11.2020

С 01.12.2020 курс конвертации станет еще хуже, комиссия составит все 5%:

15 «Мегафон» запустил свой кэшбэк-сервис. Кэшбэк выплачивается на карту «Мегафон»:

По моим наблюдением, каша у этого кэшбэк-сервиса не такая наваристая, как у популярных сервисов Backit и Letyshops.

Вывод

Банковская карта «Мегафон» — продукт довольно интересный. Возможность совершать покупки за счет баланса телефона с кэшбэком — весьма необычная услуга. Тем более, что сам баланс телефона «Мегафон» можно пополнить с кэшбэком с помощью многих карт. Процент на остаток в 6-10% годовых тоже выглядит очень достойно, правда, стоит помнить о комиссии за вывод средств с карты «Мегафон» (бесплатно только 10 000 руб./мес. после совершения покупок от 3000 руб.).

Надеюсь, моя статья была вам полезна, о всех уточнениях и дополнениях пишите в комментариях.

За обновлениями в этой и других статьях можно следить на Telegram-канале: @hranidengi.Зеркало канала в ТамТам: tt.me/hranidengi.

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех изменений:)